понедельник 28.03.2022 18:31:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:02, 28 марта 2022 года

Орловцам предлагают решить судьбу питейных заведений в жилых домах

В областной столице началось соответствующее общественное обсуждение.


В Орле началось общественное обсуждение о судьбе питейных заведений в жилых домах. Оно продлится до 6 апреля включительно. 
 
Мэрия предлагает следующий вариант: торговать алкоголем не сможет заведение площадью менее 50 квадратных метров и расположенное ближе, чем 50 метров от многоэтажки. В областной столице под новые правила попадают 29 «пивнушек». Участники опроса могут поддержать или не поддержать инициативу городской администрации, а также предложить отложить вступление муниципального правового акта на три месяца или полгода. Есть также открытый вопрос – жители Орла могут высказать свои замечания и предложения по существу. 
 
Для того чтобы принять участие в общественном голосовании, необходимо на официальном сайте администрации Орла под главным баннером «Мой выбор, моё будущее» нажать кнопку «Участвовать». Далее перейти в раздел «Обсуждения (опросы и оценки)», авторизоваться через «Госуслуги» и сделать свой выбор.



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.