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17:02, 28 марта 2022 года Орловцам предлагают решить судьбу питейных заведений в жилых домах В областной столице началось соответствующее общественное обсуждение.





В Орле началось общественное обсуждение о судьбе питейных заведений в жилых домах. Оно продлится до 6 апреля включительно.

Мэрия предлагает следующий вариант: торговать алкоголем не сможет заведение площадью менее 50 квадратных метров и расположенное ближе, чем 50 метров от многоэтажки. В областной столице под новые правила попадают 29 «пивнушек». Участники опроса могут поддержать или не поддержать инициативу городской администрации, а также предложить отложить вступление муниципального правового акта на три месяца или полгода. Есть также открытый вопрос – жители Орла могут высказать свои замечания и предложения по существу.

Для того чтобы принять участие в общественном голосовании, необходимо на официальном сайте администрации Орла под главным баннером «Мой выбор, моё будущее» нажать кнопку «Участвовать». Далее перейти в раздел «Обсуждения (опросы и оценки)», авторизоваться через «Госуслуги» и сделать свой выбор.





Артём Ежаков





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