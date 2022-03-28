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17:21, 28 марта 2022 года В Орловском государственном аграрном университете им. Н. В. Парахина прошёл день открытых дверей Помимо выпускников и их родителей на встрече были и бывшие выпускники вуза - ныне представители власти и бизнес-сообщества.





На день открытых дверей преподаватели и студенты Орловского аграрного университета подготовили интерактивные площадки. Чтобы не только рассказать о направлениях, но и познакомить с будущей сферой деятельности Технологи раскрыли секрет производства авторского мороженого «Дыхание дракона», ветеринары показали, как с помощью современного оборудования провести медосмотр. Демонстрировали агророботов и агрокоптеры - оборудование для умного сельского хозяйства. И конечно общались. Абитуриентов интересовали не только специальности, но и вопросы приёма и обеспечение общежитием. Многие приезжают учиться в Орловский аграрный из других городов и стран. В этом году вуз предоставит порядка 500 бюджетных мест, по востребованным направлениям. Владимир Масалов, ректор Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина: «Орловская область аграрный регион, и аграрные вопросы будут выходить на центральную повестку нашего государства в связи с санкционной политикой и экономическими проблемами, которые происходят в мире в целом. И наш вуз, наверное, в плане подготовки кадров для АПК выходит на первое место». В вузе отличные преподаватели, современное оборудование, новейшие технологи и большие перспективы в трудоустройстве. Ирина Гончарова, проректор Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина: «В этом году открываем много новых профилей под наши традиционные направления подготовки, которые ориентированных на умное сельское хозяйство, на цифровизацию АПК, то есть, мы сейчас представляем аграрный сектор как образ будущего». Учёбу студенты совмещают с активной творческой, спортивной и общественной деятельностью. Иван Сороковых, председатель студенческого Совета ОГАУ им.Н.В. Парахина: «У нас есть своя студенческая газета, свое телевидение, целый медиацентр. Здесь можно научиться фотографировать, писать статьи, публично выступать». Свои таланты студенты продемонстрировали на концерте, который продолжил день открытых дверей. Там же прошла встреча с бывшими выпускниками ОГАУ - ныне представителями власти и бизнес-сообщества.





Татьяна Тимохина





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