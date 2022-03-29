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17:57, 28 марта 2022 года

Николай Куревин просил губернатора никуда не отпускать мэра Орла

Директор ГТРК «Орёл» попросил Андрея Клычкова дать оценку деятельности Юрия Парахина.


Сегодня состоялась пресс-конференции губернатора Андрея Клычкова. Один из вопросов касался деятельности мэра Орла Юрии Парахина. 
 
Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл»: «Странно, что про мэра города никто не спросил. Я хотел к вам с просьбой обратиться – никуда его не отпускать, потому что если он уйдёт, то кто будет мост строить, дороги? Есть ли у вас как у губернатора вопросы к Юрию Парахину, как к главе города Орла? Какова Ваша оценка работы Юрия Николаевича?»
 
Андрей Клычков: «Каждый год, на каждой пресс-конференции у меня спрашивают, доволен ли я кадрами, кадровой политикой? В Орловской области кадровая политика определяется не по фамилии, а под конкретные задачи, возможности и профессиональные характеристики человека. Что касается Юрия Николаевича: к каждому могут быть какие-то вопросы рабочего порядка. Для решения этих вопросов и задач, каждый день проводятся совещания, планерки, выездные мероприятия. Юрий Николаевич безусловно боец, ему приходится работать в непростых условиях и он справляется с этой работой. С утра до вечера им решаются вопросы - размещения беженцев, ремонта Красного моста, ТТП, уборке снега, смета с улиц города Орла. Огрехи в работе бывают у всех, но в нынешней ситуации нам нужно максимально работать над тем, что бы изменить жизнь людей к лучшему».
 



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