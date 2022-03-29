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8:05, 29 марта 2022 года В Орловской области опубликован график апрельских социальных выплат Инфографика включает даты отчислений и их размер.





В Орловской области опубликован график выплат социальных пособий в апреле. Часть выплат с фиксированной суммой будет направлена гражданам в период с 7 по 14 апреля, другая часть – с 11 по 18 апреля. С полной инфографикой можно ознакомиться на сайте областного правительства.

Также напомним, что с 1 апреля в соответствии с постановлением Правительства РФ на 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии. Индексация пройдет автоматически, без подачи каких-либо документов. Подробнее – Также напомним, что с 1 апреля в соответствии с постановлением Правительства РФ на 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии. Индексация пройдет автоматически, без подачи каких-либо документов. Подробнее – по ссылке





Артём Ежаков





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