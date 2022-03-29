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8:57, 29 марта 2022 года

Трое орловцев похитили из магазина продукты и микроволновку

Инцидент произошёл в торговой точке на ул. Октябрьской.


В Орле полицейские установили подозреваемых в краже продуктов питания и микроволновки из магазина на ул. Октябрьской, – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. Ими оказали местные жители 1994, 1997 и 2001 годов рождения. Преступление было совершено ночью. Парни попали внутрь магазина, повредив пластиковую обшивку.
 
Общий ущерб составил порядка 26 тыс. рублей. Часть имущества удалось найти. Один из подозреваемых взят под стражу. Полицейские проверяют молодых людей на причастность к аналогичным преступлениям на территории Орла.



Артём Ежаков


 
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