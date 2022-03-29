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18:37, 28 марта 2022 года Андрей Клычков: «Журналистское сообщество сегодня показало свой государственный подход, гражданскую позицию, приоритет общественных интересов» Губернатор Орловской области поделился своими впечатлениями о проведённой им пресс-конференции.





Сегодня состоялась большая пресс-конференция губернатора Орловской области Андрей Клычкова. Общение с представителями СМИ продолжалось в течение двух с половиной часов. Глава региона в своём Telegram-канале поделился своими впечатлениями о проведённой им пресс-конференции. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мне понравилась атмосфера пресс-конференции, её деловой, объективный и непредвзятый характер, глубокие и жизненные вопросы неравнодушных людей. К организации сегодняшней встречи с прессой у меня было два условия: пригласить и аккредитовать все желающие СМИ и не ограничивать журналистов количеством и тематикой вопросов. Рад, что ни одного «закрытого» вопроса к исходу нашей встречи не осталось. Часть вопросов была прислана заранее, но это не отменяло возможности их задать или дополнить новыми. Часть – была импровизацией или включением в обсуждение. Я хочу выразить большую благодарность всем представителям медиа-сферы, независимо от масштабов, формата и принадлежности изданий, которые своими вопросами помогли мне расширить диапазон информирования жителей Орловской области о текущем моменте, проблемах, рисках, решениях, планах и задачах. Особенно хочу отметить то глубокое погружение в социально-экономическую и общественную повестку, которые продемонстрировали сегодня все представители медийного цеха. Естественно, темы пересекались, но совершенно разные журналисты из разных СМИ очень грамотно перестраивались, избегали повторов и помогали друг другу открывать дополнительную информацию. Искренне спасибо за задаваемую тональность представителей федеральных СМИ, ключевых областных региональных информресурсов. Не могу не отметить сегодня тот уважительный и цивилизованный диалог, который выстроили представители СМИ, которые подчас занимают критическую позицию. Порадовало, что преодолели свою скованность районные газеты. Они обозначили важные вопросы своих читателей, действительно значимые для своих территорий. Хочу сказать, что аудитория журналистского сообщества сегодня показала свой государственный подход, гражданскую позицию, приоритет общественных интересов, понимание сложной ситуации текущего периода и высокую заинтересованность в том, чтобы Орловщина развивалась и жители жили лучше».





Орловское Информбюро





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