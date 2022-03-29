Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- От первого лица - открыто и честно. Сегодня губернатор ответил на вопросы орловских журналистов. Острых тем не избегали.





- С прилавков орловских магазинов пропала офисная бумага. Как в регионе планируют решать бумажный вопрос, и что советуют предпринять на время дефицита?





- Время - диктует. На Орловщине готовят профессионалов высокого уровня.