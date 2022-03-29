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9:45, 29 марта 2022 года
Дачные маршруты в Орловской области будут работать с 30 апреля по 30 октябряИх сокращение, а также увеличение стоимости проезда, не планируется.
Дачные маршруты в Орловской области будут работать с 30 апреля по 30 октября. Об этом накануне сообщил губернатор Андрей Клычков, отвечая на вопросы представителей СМИ. Сокращение сезонных дачных маршрутов и увеличение стоимости проезда в настоящее время не планируется, – приводит ответ главы региона областной информационный портал.
Артём Ежаков