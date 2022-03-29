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10:35, 29 марта 2022 года Орловский футбол будет представлен в Юношеской футбольной лиге Старт сезона запланирован на 21 мая.





Орловская область будет представлена в Юношеской футбольной лиге, – заявил накануне губернатор Андрей Клычков, отвечая на вопросы представителей СМИ. Орловщина отнесена к зоне «Центр», старт сезона запланирован на 21 мая.



Игры ЮФЛ будут освещаться в форматах TV-трансляций и онлайн-трансляций. Глава региона предложил провести все восемь домашних игр орловской команды на Центральном стадионе им. Ленина. «У нас запланировано около 8 игр на нашем домашнем стадионе. Поданы заявки для открытия при поддержке РФС детского футбольного центра. Это и финансирование, и дополнительные возможности для наших юных футболистов», – рассказал Андрей Клычков.



ЮФЛ – это первенство среди юношей из футбольных клубов, региональных центров, спортивных школ, футбольных академий России.





Артём Ежаков





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