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11:15, 29 марта 2022 года Плата за ЖКУ в Орловской области в среднем вырастет на 4% Об этом сообщил сенатор Василий Иконников.





Плата за жилищно-коммунальные услуги в Орловской области в среднем вырастет на 4%, – сообщил в своем telegram-канале сенатор Василий Иконников.

«Для Орловской области плановый рост тарифов составит 4% в среднем и предельный индекс платы граждан 6,2%. Превышений не планируется», – пишет Иконников. Как сообщили в Минстрое РФ, тарифы ЖКХ не вырастут выше заранее запланированного уровня индексации.





Артём Ежаков





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