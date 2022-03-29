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11:45, 29 марта 2022 года

В Колпне планируется строительство объездной дороги

Об этом накануне заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Вокруг поселка Колпна запланировано строительство объездной дороги. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время вчерашней пресс-конференции для СМИ. Проект, включающий в себя создание 8 километров дорожной инфраструктуры, предположительно обойдется в 1,9 млрд рублей.
«Объездная дорога действительно планируется, мы запустили разработку проектно-сметной документации. В течение месяца мы определимся по ключевым вопросам проекта и направим заявку в федеральное агентство», – цитирует Андрея Клычкова сайт областного правительства.



Артём Ежаков


 
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