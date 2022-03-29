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13:45, 29 марта 2022 года

Житель Брянской области поплатился за попытку подкупить орловского полицейского

Мужчина привез на стройплощадку трудовых мигрантов, не имеющих разрешения на работу. Предприниматель хотел дать правоохранителю 50 тысяч рублей, чтобы тот проигнорировал нарушение.


Дмитровский районный суд на 400 тысяч рублей оштрафовал индивидуального предпринимателя, попытавшегося передать полицейскому 50 тысяч рублей в качестве взятки, – сообщили в прокуратуре. Мужчина привез на стройплощадку трудовых мигрантов, не имеющих разрешения на работу, и захотел избежать ответственности, причем также попросил не преследовать законодательно его работников.

Сотрудник ОВД от предложенных денег отказался, их изъяли в пользу государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Артём Ежаков


 
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