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11:07, 29 марта 2022 года Плановые проверки Росреестра отменены Также продлевается срок исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.





Все плановые проверки, которые значились в графике управления Росреестра по Орловской области, до конца 2022 года отменены. В частности, это касается таких форм контроля, как инспекционные визиты, проверки документов и рейдовые осмотры.



Кроме того, на 90 календарных дней продлевается срок исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, если он наступил после 10 марта этого года.



Внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут проводиться по согласованию с прокуратурой только в случае угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, а также возникновения ЧС природного и техногенного характера.



Элина Козлова, заместитель руководителя управления Росреестра по Орловской области: «Государственными земельными инспекторами будут проводиться профилактические визиты, в том числе, на ранее включенные в план проверок земельные участки, в ходе которых будет осуществляться информирование орловцев о требованиях действующего земельного законодательства, соблюдение которых обязательно для всех землепользователей».





Елизавета Капырина





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