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14:35, 29 марта 2022 года 166 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировали 56 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 166 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 107 981), госпитализировали 56 человек.



Накануне выписали 867 жителей региона. Умерли три пациента (с начала пандемии в области скончались 1 828 человек).





Артём Ежаков





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