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11:37, 29 марта 2022 года

Александр Шалимов: Орловская область может полностью прокормить себя

Корреспондент ГТРК «Орёл» Елизавета Капырина встретилась с руководителем департамента сельского хозяйства региона Александром Шалимовым и узнала, не опустеют ли полки продуктовых магазинов?


 Сейчас многие задаются вопросом о том, как мы будем жить в условиях санкций, и конкретно - что мы будем есть? Что производят у нас, в Орловской области, и какими продуктами питания мы можем себя обеспечить?

- Почти два миллиона тонн было накоплено сахарной свёклы, 56 тысяч тонн картофеля, 3,3 тысяч тонн было собрано плодов и ягод. В принципе, все эти продукты пошли на переработку и на прилавки наших магазинов.

Мы говорим о продуктах первой необходимости. Можно ли сказать, что в Орловской области производится всё, что нам необходимо для существования?

- Да, вполне так можно сказать. У нас большое количество предприятий занимаются переработкой сельхозпродукции - 220 предприятий на сегодня работают в этой отрасли. Мы производим мукомольную, крахмальную продукцию, здесь и сахар, и крупы, и масло, и сыр. В прошлом году у нас были хорошие показатели по производству продукции, и они с каждым годом увеличиваются.

На складах эта продукция сейчас есть, или они постепенно опустошаются? Понятно, что дело идёт к новому сезону, но тем не менее?

- Запасы есть. Отгрузка картофеля продолжается. Ежедневно только одно сельхозпредприятие отгружает 100 тонн картофеля как в торговые сети Орловской области, так и за пределы.

Известно, что товарам местного производство тяжело попасть на прилавки торговых сетей. Есть ли возможность того, что из-за санкций сейчас для них откроется некое окно? И где в принципе можно купить продукцию орловских производителей?

- Наверное, какое-то послабление в этом будет, мы работаем в этом направлении. Наша орловская продукция достаточно широко представлена и в «Линии», и в «Родном селе», и в «Атолле». И большой объем орловской продукции продается на ярмарках выходного дня.

Какие вы ставите цели на предстоящий сезон?

- Мы совместно с нашими сельхозтоваропроизводителями ставим задачу получить 4 миллиона тонн зерна и зернобобовых культур, 600 тысяч тонн масличных культур. Ожидаем существенное увеличения производства овощей и овощебахчевых культур. Надеемся на хорошую прибавку по овощам закрытого грунта.

Да, огурцы мы и зимой хотели бы видеть на своем столе. Есть ли перспективы открытия новых теплиц?

- На сегодня у нас в стадии разработки один проект по расширению мощностей в Болховском районе.

Спасибо за беседу. Я искренне надеюсь, что вашему департаменту совместно с орловскими товаропроизводителями удастся накормить и наших граждан, и соседние регионы, а, может, и всю Россию.


Елизавета Капырина


 
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