Двое орловцев захотели откупиться от ответственности за вождение в нетрезвом виде

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16:35, 29 марта 2022 года
Двое орловцев захотели откупиться от ответственности за вождение в нетрезвом видеПолицейские отказались от предложенных денег, и мужчины приобрели дополнительные проблемы с законом.
В Орловской области вынесены приговоры в отношении двух мужчин, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Орловцы предложили инспекторам, остановивших их для проверки документов, деньги, в обмен на которые правоохранители должны были закрыть глаза на нарушения. Первый автолюбитель предложил 80 тысяч рублей, второй – 15 тысяч. Полицейские отказались от взяток.
В первом случае водителя оштрафовали на 90 тысяч рублей. Второй мужчина выплатит на 10 тысяч больше, – сообщили в областном УМВД.
Фото из архива
Артём Ежаков