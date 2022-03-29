Главная » Новости



16:35, 29 марта 2022 года Двое орловцев захотели откупиться от ответственности за вождение в нетрезвом виде Полицейские отказались от предложенных денег, и мужчины приобрели дополнительные проблемы с законом.





В Орловской области вынесены приговоры в отношении двух мужчин, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Орловцы предложили инспекторам, остановивших их для проверки документов, деньги, в обмен на которые правоохранители должны были закрыть глаза на нарушения. Первый автолюбитель предложил 80 тысяч рублей, второй – 15 тысяч. Полицейские отказались от взяток.



В первом случае водителя оштрафовали на 90 тысяч рублей. Второй мужчина выплатит на 10 тысяч больше, – сообщили в областном УМВД.



Фото из архива









Артём Ежаков





Новости СМИ2