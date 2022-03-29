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12:06, 29 марта 2022 года Орловские садоводы уже заботятся о будущем урожае В садах в самом разгаре обрезка деревьев – дело, требующее опыта, навыков и знаний. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина изучила некоторые нюансы садоводства.





«Имрус», «синап», «память воину» - эти сорта яблок, выведенные во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции, известны по всей стране. Но каждый год здесь работают над поисками новых видов, и не только для дачников, но и для интенсивного садоводства. Первые массовое плодоношение уже получили от новых гибридов – «праздничное», «ивановское», «вавиловское», «благодать», «министр Киселев».



Сергей Князев, директор ВНИИСПК: «Сорта хорошо хранятся, имеют ровное яблоко, хорошие вкусовые качества, не поражаются паршой, они хорошо хранятся, не обрабатываются, экологически чистые».

От сорта во многом зависит урожайность, хотя и уход играет не малую роль. Сейчас в саду при НИИ, вооружившись ножовками и секаторами, на обрезку вышли все сотрудники. Обрезку деревьев делают для того, чтобы следующий урожай был еще лучше. Во время обрезки убирают не только ненужные ветки, но и перезимовавшие, недоразвитые яблоки, потому что на них может быть инфекция. Грамотный уход повысит плодовитость деревьев и качество плодов - факт, доказанный наукой.



Надежда Кокорева уже полвека работает в институте селекции и знает все тонкости обрезки.



Надежда Кокорева, агроном ВНИИСПК: «Трущие, мнущие, внутрь идущие - обязательно удаляются. И снимаем высоту дерева - это особенно важно при сборе яблок».

Задача садоводов - собрать весь урожай. Поэтому деревья тут низенькие и аккуратные. Для обрезки самых высоких веток даже инструмент специальный есть – воздушный секатор.



Способы обрезки - разные, но главное не дать дереву вырасти выше 3-4 метров, чтобы как можно дольше оно оставалось как молодое.



Ольга Манцева, научный сотрудник лаборатории биотехнологии ВНИИСПК: «Высокая верхушка затеняет нижние ветки, и они со временем просто усыхают, и их приходится удалять, а сбор урожая ведется, как правило, с нижних веток».

Другое дело - колоновидные яблони. Они не требуют ежегодной обрезки и начинают плодоносить уже на третий год. В институте сейчас активно идет работа по выведению колоновидных сортов.



Сергей Князев, директор ВНИИСПК: «Сейчас мы разрабатываем элементы технологии - на каких подвоях их выращивать, какая густота посадки и так далее. Думаю, что в ближайшее время они займут достойное место».

Сейчас на территории Орловщины более тысячи гектаров промышленных садов. Закладка продолжается. С правильным уходом и качественными саженцами Орловская область сможет обеспечить яблоками не только себя, но и другие регионы.



По словам сотрудников НИИ, только с этого сада, где 6,5 тысяч деревьев, ежегодно можно получать до 200 тонн яблок - если погода не подведет. В этом году вся надежда только на родной урожай.





Татьяна Тимохина





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