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12:10, 29 марта 2022 года

Орловские лесхозы готовы к прохождению пожароопасного периода

Готовность подтвердила проверка с 21 по 23 марта.


Вопрос готовности орловского лесного фонда к пожароопасному периоду обсудили на аппаратном совещании в администрации региона. Как сообщила исполняющая обязанности начальника Управления лесами Орловской области Елена Придчина, техника и оборудование проверены, персонал прошёл обучение и тренировки, расходники закуплены. Готов и сам план работ.

Вдоль лесных насаждений приведут в порядок минерализованные полосы. К уже существующим 2500 километрам минерализованных полос добавятся еще 200 километров новых.

Составлены маршруты патрулирования - их почти 100, общей протяженностью 7 тысяч километров. Всего же на работу по охране лесов от пожаров в этом году выделено 2 миллиона 800 тысяч рублей.


Антон Киселёв


 
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