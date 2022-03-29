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12:45, 29 марта 2022 года Светлана Маркова: «Будем жить, ребёнка воспитывать, внуков ещё понянчим» В Кромском районе живут около 50 беженцев из республик Донбасса. О том, как они устроились, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





Им больше не нужно прятать детей в подвалах и жить, гладя страху в глаза. Дом, пусть временный, но зато здесь тепло и безопасно. 48 беженцев сейчас как одна большая семья. В желании помочь сплотились и кромчане: местные власти, волонтёры и просто неравнодушные люди.



Среди приезжих 15 детей и подростков. Малышей устроят в детский сад, а ребята повзрослее сядут за парты. Добровольцы принесли школьную форму, другую необходимую одежду и канцтовары.



Катя Вилигура надеется подружиться с новыми одноклассниками.



Екатерина Вилигура, жительница Харьковской области: «Очень сложно было уезжать, плакала много, не успела ни с кем попрощаться».

На помощь беженцам откликнулись предприниматели: предоставили крупы, наладили еженедельную поставку молочной продукции от местных производителей. Владелица детского магазина предоставила одежду.



Маргарита Теслова, заместитель главы администрации Кромского района по социальным вопросам: «Гиззатулина Оксана Ивановна. Она сама мама троих детей, она предложила свою помощь: бесплатную одежду, обувь, игрушки».

В небольшом поселке под Харьковом, где жила семья Марковых, стало небезопасно. Решили уехать. За несколько дней в России Светлана немного пришла в себя. Муж - строитель, сама трудилась на птицефабрике, оба хотят работать.



Светлана Маркова, жительница Харьковской области: «Надеюсь, что скорее на работу выйдем, уже будем жить, ребенка воспитывать, что внуков еще понянчим».

Вопрос по трудоустройству переселенцев решится в ближайшее время. Вакансий в районе достаточно.



Андрей Усиков, глава Кромского района: «Это и Знаменский СГЦ, и «Агропродукт», это и организации бытового и коммунального хозяйства на территории Кромского района. То есть, рабочие руки нужны».

Среди беженцев есть люди с хроническими заболеваниями. Им необходимы лекарства и контроль врачей. Глава района пообещал решить проблему.





Юлия Сабельникова





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