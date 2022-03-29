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16:00, 29 марта 2022 года В Успенском соборе Орла появились две новые святыни Им молятся о российском воинстве и об умерших без покаяния.





В Свято-Успенском соборе города Орла появились сразу две новые святыни — икона Собора святых покровителей воинства российского и икона преподобного Паисия Великого. Пожертвования на создание святынь передали две прихожанки собора. Об этом сообщает сайт Орловской митрополии.



Икону святого Паисия Великого женщины попросили написать в память о своем родственнике. Прихожане уже молятся преподобному Паисию об избавлении от мук умерших без покаяния.



Ростовую копию иконы Собора святых покровителей воинства российского разместили в левом приделе. Идею создать такую икону для храма предложили его работники.



Фото информационно-аналитического отдела Орловской митрополии





Артём Ежаков





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