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16:00, 29 марта 2022 года

В Успенском соборе Орла появились две новые святыни

Им молятся о российском воинстве и об умерших без покаяния.


В Свято-Успенском соборе города Орла появились сразу две новые святыни — икона Собора святых покровителей воинства российского и икона преподобного Паисия Великого. Пожертвования на создание святынь передали две прихожанки собора. Об этом сообщает сайт Орловской митрополии.

Икону святого Паисия Великого женщины попросили написать в память о своем родственнике. Прихожане уже молятся преподобному Паисию об избавлении от мук умерших без покаяния.

Ростовую копию иконы Собора святых покровителей воинства российского разместили в левом приделе. Идею создать такую икону для храма предложили его работники.

Фото информационно-аналитического отдела Орловской митрополии


Артём Ежаков


 
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