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17:07, 29 марта 2022 года В Орловской области высокопоставленные полицейские осуждены за кражу зерна Сумма ущерба составила свыше 900 тысяч рублей.





В Орловской области суд признал виновными бывших высокопоставленных сотрудников отдела полиции МО МВД России «Новодеревеньковское» УМВД России: заместителя начальника Джемита Мирзоева и начальника отделения ГИБДД Павла Данилова.



Как было доказано в суде, Мирзоев и Данилов незаконно завладели 35 тоннами пшеницы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, а также 24 тоннами семян рапса, принадлежащего ООО «Орел-Агро-Продукт». Общий ущерб превысил 900 тысяч рублей.



Для перевозки похищенного рапса полицейские задействовали местного водителя, который вступил с ними в преступный сговор. Агрокультуры были впоследствии проданы.



Приговором суда Мирзоеву назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы, Данилову назначено наказание в виде 5 лишения свободы, а водителю – два с половиной года. Все осужденные будут отправлены в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу, – сообщили в СУ СК России по Орловской области.





Артём Ежаков





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