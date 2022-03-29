вторник 29.03.2022 18:19:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:07, 29 марта 2022 года

В Орловской области высокопоставленные полицейские осуждены за кражу зерна

Сумма ущерба составила свыше 900 тысяч рублей.


В Орловской области суд признал виновными бывших высокопоставленных сотрудников отдела полиции МО МВД России «Новодеревеньковское» УМВД России: заместителя начальника Джемита Мирзоева и начальника отделения ГИБДД Павла Данилова.

Как было доказано в суде, Мирзоев и Данилов незаконно завладели 35 тоннами пшеницы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, а также 24 тоннами семян рапса, принадлежащего ООО «Орел-Агро-Продукт». Общий ущерб превысил 900 тысяч рублей.

Для перевозки похищенного рапса полицейские задействовали местного водителя, который вступил с ними в преступный сговор. Агрокультуры были впоследствии проданы.

Приговором суда Мирзоеву назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы, Данилову назначено наказание в виде 5 лишения свободы, а водителю – два с половиной года. Все осужденные будут отправлены в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу, – сообщили в СУ СК России по Орловской области.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.