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17:08, 29 марта 2022 года

Орловские производители одежды готовы заменить иностранные бренды

Как заверили съёмочную группу ГТРК «Орёл» стилисты и продавцы одежды, «в лаптях нас никто не оставит».


Уход европейских брендов с российского рынка - не проблема. В этом нас заверили и стилисты, и производители, и продавцы.

Анастасия Рублева, стилист: «Русские бренды сейчас находятся на подъёме, переживать не нужно. Мы так же копируем и производим тренды, которые показаны на подиумах. У нас классное производство, качественное. Переживать абсолютно не стоит - в лаптях нас никто не оставит, будем также продолжать модничать следить за модными трендами».

Торговые центры заполнены брендовыми магазинами с заманчивыми надписями латинскими буквами, намекающими, что к России продаваемое отношения не имеет. Это иллюзия. Большая часть данной продукции производится в Китае, Турции, Вьетнаме, но происхождение брендов - российское. Другое дело, что к покупкам теперь иное отношение.

Дарья Мовчаненко, продавец-консультант: «Люди стали подходить к покупкам более рационально, если раньше могли прийти и сказать «Я хочу джинсы», а уйти с платьем, то сейчас - если футболка, то футболка, если брюки - то брюки».

Крупный европейский бренд, который занимал масштабную площадь в торговом комплексе на Кромском шоссе, пока только закрыл двери своего магазина, но он продолжает оплачивать аренду и перечислять зарплату сотрудникам.

Оксана Егорова, заместитель директора по аренде торгового центра: «Он не закрылся, он на время приостановил коммерческую деятельность, они планируют продолжить работу. Единственное, они определяются по срокам открытия, это связано просто с трудностями в логистике, т.е доставке товара, но это никак не связано с расторжением договора».

В Орле одежду отшивают более 30 предприятий. Среди резидентов есть очень крупные производители, отгружающие тысячи единиц товара, продающие свои вещи по всей России и в ближнем зарубежье. А есть и небольшие уникальные проекты для узкой аудитории или для какого-то определенного сегмента, как, например, шоурум Марии Шевляковой. За два года маленький цех превратился швейную мастерскую, где только над изготовлением одежды трудятся 10 человек - закройщики, конструкторы, швеи. Сейчас заказов меньше не стало. Есть некоторые трудности с сырьём. И в этом руководитель производства видит только новые возможности.

Мария Шевлякова, индивидуальный предприниматель: «Хотелось бы сотрудничать с местными производителя, ближайшими к нам, это Белоруссия. Но, как показывает практика и как показывает на данный момент ассортимент, все-таки по качеству и по количеству выбора остаётся ближе Турция Китай, но сейчас мы будем пробовать сотрудничать с Белоруссией».

Рынок интернет-торговли растёт и будет расти, потому что это удобно и выгодно и продавцам, и покупателям. Производители могут вполне успешно реализовывать товары на маркетплейсах. А нам стоит найти для себя подходящий ценовой сегмент и поддерживать российские бренды.


Елизавета Капырина


 
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