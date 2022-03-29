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17:34, 29 марта 2022 года Девочка из ДНР обрела ангела-хранителя на Орловщине Таинство крещения прошло в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России.





Жители республик Донбасса постепенно привыкают к Орловщине. Дети уже пошли в школы и получили свои первые оценки, взрослые занимаются оформлением документов и пытаются найти работу. Среди приехавших есть и те, кто решился на важный шаг в жизни - пройти таинство Крещения. И таких уже больше 20 человек. Среди них и шестилетняя Варвара из Шахтерска. Девочка приехала в Орёл с бабушкой, братом и сестрой. В гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России Варвара приобщилась к православной вере. Теперь в жизни Вари появился ещё один праздник - день ангела и небесная покровительница. Максим Кондрашин, иерей гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России г. Орла: «Человек будет жить и знать, что у него есть небесный покровитель - великомученица Варвара, и она молится за неё Господу».





Юлия Опанасюк





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