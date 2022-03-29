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21:40, 29 марта 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Визит губернатора - как повод обсудить проблемы. Сегодня Андрей Клычков встретился с жителями Орловского муниципального округа.
- Пустых ниш на рынке моды - не будет. Отечественные производители готовы одеть всех с иголочки.
- Девочка из ДНР обрела ангела-хранителя на Орловщине. Наша съёмочная группа побывала на таинстве крещения.
- Инновации в аграрной сфере: какие методики готовы применить в предстоящей посевной?
Вести-Орёл