Главная » Новости



21:40, 29 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Визит губернатора - как повод обсудить проблемы. Сегодня Андрей Клычков встретился с жителями Орловского муниципального округа.

- Пустых ниш на рынке моды - не будет. Отечественные производители готовы одеть всех с иголочки.

- Девочка из ДНР обрела ангела-хранителя на Орловщине. Наша съёмочная группа побывала на таинстве крещения.

- Инновации в аграрной сфере: какие методики готовы применить в предстоящей посевной?

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл





Новости СМИ2