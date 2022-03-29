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18:27, 29 марта 2022 года

Сегодня Андрей Клычков посетил Орловский муниципальный округ

Хронология рабочей поездки - в сюжете корреспондента ГТРК «Орёл» Всеволода Трифонова.


Больше не будет ковидных коек в Плещеевской ЦРБ. Коронавирус отступает - об этом говорят ежедневные показатели. Последние больные уже готовятся к выписке, потом - санобработка и переход на плановый приём граждан. Сегодня больницу посетил губернатор Андрей Клычков. Как отметил главный врач Плещеевской ЦРБ Юрий Касьянов, наплыв пациентов с коронавирусом заметно снизился, но есть проблемы с кадровым обеспечением - не хватает педиатров. Встает вопрос и о расширении работы ФАПов и привлечении туда персонала. Кроме того, врачи ждут внедрения единой государственной информационной системы, где карту пациента можно открыть в любом медучреждении. 
 
Вопросы есть и у жителей, с которыми встретился глава региона. Кто-то спрашивал про лекарства, кто-то - про сахар. К решению некоторых проблем тут же подключались руководители профильных департаментов. 
 
Посетил сегодня Андрей Клычков и Некрасовскую школу-интернат. Глава региона ознакомился с работой физической лаборатории Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
 
Ученики школы-интерната успешно выступают в спортивных соревнованиях, занимают призовые места во Всероссийских творческих конкурсах. В школе созданы кадетские классы для воспитанников старшей ступени обучения.
 
В посёлке Стрелецком встреча с жителями началась с возложения цветов на мемориальном комплексе погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Комплекс в ближайшее время полностью отреставрируют.
 
Преображения ждут школа, дворовые и общественные территории посёлка. На это, как заверил зампред регионального правительства по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский, уже выделено 110 миллионов рублей.
 
В завершении рабочей поездки Андрей Клычков оценил ремонт в Баклановской школе. Её буквально возродили, а ещё построили современную спортивную площадку. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Баклановская школа, несмотря на то, что здесь чуть менее 200 детей обучается, она может быть показательным примером по внутреннему оформлению и подготовке».
 
Есть планы провести ремонт фасадной части здания. Сегодня как раз сделан большой упор на благоустройство учебных заведений. По мнению главы региона, школа должна быть яркой и современной.



Всеволод Трифонов


 
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