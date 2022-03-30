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8:05, 30 марта 2022 года В Орле планы по замене лифтов остаются в силе Об этом по итогам встречи с и.о. директора регионального Фонда капремонта Владимиром Слизовским рассказал председатель Городского совета Василий Новиков.





Председатель городского совета Орла Василий Новиков встретился с и.о. директора регионального Фонда капремонта Владимиром Слизовским. Стороны обговорили проведение программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2022 году. В частности, речь шла об опасениях, вызванных текущей экономической ситуацией.

Василия Новикова сайт городского совета. «Уточнил, нет ли опасений по выполнению программы по замене лифтов в Орле, в связи с их подорожанием. Владимир Михайлович проинформировал, что по состоянию на 28 марта в городе запланирована замена 82 лифтов в 19 домах (в планах – увеличение количества домов, а соответственно и лифтов). Самое главное, что все они уже приобретены. Кроме того, как рассказал Владимир Слизовский, в нашем городе в 2022 году будут капитально отремонтированы 66 домов, ремонт крыш будет произведен на 61 МКД. Хорошая новость и для жителей моего округа. На улице Орловских Партизан, 5 в этом году отремонтируют кровлю и заменят лифты. Вместе с жителями и депутатами на округах будем контролировать сроки и качество выполнения работ», – приводит словасайт городского совета.





Артём Ежаков





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