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9:12, 30 марта 2022 года
Жители Орла оформили в бесплатное пользование 163 земельных участка по «гаражной амнистии»Программа продолжится до 1 сентября 2026 года.
В Орле с начала действия «гаражной амнистии» в бесплатное пользование оформлено 163 земельных участка, – сообщили
в городской администрации. Программа продолжится до 1 сентября 2026 года.
Под программу попадают гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Это должны быть капитальные постройки, которые не признаны самовольными по суду или решению органа местного самоуправления.
За справками по участию в программе можно обратиться в управление градостроительства администрации Орла (ул. Пролетарская гора, 7, тел. (4862) 43-32-25, 43-32-33).
Артём Ежаков