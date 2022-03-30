Жители Орла оформили в бесплатное пользование 163 земельных участка по «гаражной амнистии»

Программа продолжится до 1 сентября 2026 года.



В Орле с начала действия «гаражной амнистии» в бесплатное пользование оформлено 163 земельных участка, – сообщили в городской администрации. Программа продолжится до 1 сентября 2026 года.

Под программу попадают гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Это должны быть капитальные постройки, которые не признаны самовольными по суду или решению органа местного самоуправления.