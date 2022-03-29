В Орловском аграрном университете обсудили взаимодействие в сфере растениеводства

Региональный круглый стол прошёл при поддержке Минсельхоза и Министерства науки и высшего образования, а также регионального департамента сельского хозяйства.

Восстановить связь между наукой, образованием, внедрением и производством - главный посыл встречи, на которую в конференц-зале Орёл-ГАУ собрались учёные в сфере растениеводства и практикующие аграрии. Обсуждали вопросы, которые касаются как техники, так и средств защиты растений и посадочного материала. Конференция посвящена новым технологиям в растениеводстве, которые уже совсем скоро будут применять во время посевной.

Владимир Масалов, ректор Орловского ГАУ им Н.В. Парахина: «Для нас очень важно, чтобы те знания, которые сегодня генерирует ОГАУ, доходили до производства были внедрены через практикующих аграриев, которые занимаются и малыми формами хозяйства, ведут личные подсобные хозяйства».

Также в рамках круглого стола провели курсы повышения квалификации для практикующих агрономов. В лабораториях вуза они на практике познакомились с инновациями в области биклонального размножения картофеля, фотосинтеза, оценки качества зерна и биотехнологии.

Затронули и вопрос грантовой поддержки АПК в Орловской области. От финансирования научных разработок и их внедрения на практике зависит продовольственная безопасность страны. И развитие селекции и семеноводства здесь играет не последнюю роль.

Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК: «Необходимо обеспечить продовольственную безопасность страны. Мы понимаем, что без своих хороших семян, которые обеспечат хорошую рентабельность, о будущем хорошем урожае можно не мечтать. Нужно двигаться дальше с наукой, без науки больших успехов не достигнем».

Участники конференции не только обменялись мнениями, но и выработали стратегию дальнейшего развития внедрения инноваций в сфере растениеводства.

Здесь же представили выставку учебно-методической литературы, посвящённой теме конференции. Все методички и журналы изданы в вузе на основе научных разработок и изысканий ученых, студентов и аспирантов.