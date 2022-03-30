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11:15, 30 марта 2022 года

В Орловской области построят две солнечные электростанции

Инфраструктуру для добычи «зеленой» энергии возведут в Верховском районе.


Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области подвел итоги конкурсного отбора инвестпроектов в области возобновляемой энергетики. Лучшим признан проект по строительству двух солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 10 МВт, предложенный компанией «Новотроицк Солар». Претворить задуманное в жизнь планируется уже в этом году. Площадкой для добычи «зеленой» энергии станет Верховский район.

«Реализация этого инвестпроекта обеспечит высокотехнологичные рабочие места (80 мест на период строительства и 15 затем на постоянной основе), поступление платежей за аренду земельных участков, реализацию образовательных программ в области возобновляемой энергетики и энергосбережения, повысит налогооблагаемую базу», – цитирует гендиректора Корпорации развития Орловской области Николая Шина региональный информационный портал.



Артём Ежаков


 
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