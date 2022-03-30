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10:05, 30 марта 2022 года В Орле оставили в силе приговор троснянским чиновникам по делу о закупке непригодного жилья для сирот Осужденные безуспешно попытались оспорить вердикт первой инстанции.





Орловский областной суд оставил в силе приговоры трем сотрудникам администрации Троснянского района – заместителю главы по социальным вопросам, заместителю руководителя по экономике и финансам и начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом. Ранее в первой инстанции их признали виновными в превышении должностных полномочий.



Доказано, что осуждённые приняли в муниципальную собственность непригодный для проживания дом № 8 по ул. Генерала Пухова в селе Тросна. Чиновники не нанимали специалистов для оценки здания и передали восемь квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Здание было построено в 2017 году подрядчиком ООО «Гранит». За работу подсудимые необоснованно перечислили компании более 8 миллионов рублей.



Решением суда заместитель главы администрации Троснянского района по социальным вопросам получил пять лет лишения свободы. Ещё двум чиновникам назначено наказание в виде трёх и трёх с половиной лет. Отбывать приговор они будут в колонии общего режима. Два с половиной года им запрещено работать на управляющих должностях во властных структурах. Приговор суда вступил в законную силу, – сообщили в прокуратуре.



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Артём Ежаков





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