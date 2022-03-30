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10:45, 30 марта 2022 года Ветеранские организации Орловской области поддержали решение о проведении военной спецоперации на Украине Текст обращения публикует региональный информационный портал.





Ветеранские организации Орловщины поддержали решение президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине. Обращение к главе государства было принято на заседании Общественного совета ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при губернаторе Орловской области, которое на минувшей неделе провёл его председатель Анатолий Сухоруков.

«Мы, ветераны Орловской области, всецело сознавая происходящие события в мире и нашей стране России, активно выступаем в поддержку Ваших решений по демилитаризации и денацификации Украины. Мы гордимся нашей Армией и Флотом, которые героически сражаются с нацистами, все дальше отодвигая от наших границ натовские формирования. Мы скорбим по потерям личного состава в нашей группировке войск на Украине, но вместе с тем считаем решение бить врага на сопредельных территориях – решением особой мудрости за последние два столетия в истории России», – передает текст обращения региональный информационный портал. Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро





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