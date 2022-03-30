среда 30.03.2022 16:03:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:45, 30 марта 2022 года

Ветеранские организации Орловской области поддержали решение о проведении военной спецоперации на Украине

Текст обращения публикует региональный информационный портал.


Ветеранские организации Орловщины поддержали решение президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине. Обращение к главе государства было принято на заседании Общественного совета ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при губернаторе Орловской области, которое на минувшей неделе провёл его председатель Анатолий Сухоруков.
«Мы, ветераны Орловской области, всецело сознавая происходящие события в мире и нашей стране России, активно выступаем в поддержку Ваших решений по демилитаризации и денацификации Украины. Мы гордимся нашей Армией и Флотом, которые героически сражаются с нацистами, все дальше отодвигая от наших границ натовские формирования. Мы скорбим по потерям личного состава в нашей группировке войск на Украине, но вместе с тем считаем решение бить врага на сопредельных территориях – решением особой мудрости за последние два столетия в истории России», – передает текст обращения региональный информационный портал.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.