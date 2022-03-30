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11:45, 30 марта 2022 года В Орловской области распределили региональное финансирование на школьное питание Изменения в распределении субсидий на текущий год и на плановый период двух ближайших лет утвердил губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области распределили региональное финансирование на возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. Изменения на текущий год и на плановый период двух ближайших лет утвердил губернатор Андрей Клычков.



Согласно документу, в 2022-м году на школьное питание областной бюджет выделит 89,1 млн рублей, из которых Орлу причитается 21,9 млн. На 2023-й и 2024-й годы предварительно заложено 98,6 млн рублей.





Артём Ежаков





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