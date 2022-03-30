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12:45, 30 марта 2022 года Орловским водителям напомнили об изменении схемы движения по ул. Октябрьской по выходным Ограничения для автомобилистов вызваны открытием новой ярмарки для дачников.





Мэрия Орла напоминает об изменении схемы движения по ул. Октябрьской по выходным. Уже в эту субботу, 2 апреля, там откроется ярмарка для дачников, поэтому с 5:00 до 15:00 по субботам и воскресеньям вдоль дома № 122 будет запрещена стоянка автомобилей. Дорожные знаки уже установлены, патрули ГИБДД запланировали рейды с эвакуацией.

Новая ярмарка будет представлять особый интерес для дачников, поскольку основной ассортимент составят овощи, фрукты, зелень и посадочный материал. Торговля развернется по выходным с 7:00 до 15:00.



Фото мэрии Орла









Артём Ежаков





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