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11:37, 30 марта 2022 года В Орловской области продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавируса О том, как проходит вакцинация в регионе, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала врач-эпидемиолог поликлиники № 2 г. Орла Анастасия Жирова.





Продолжается ли вакцинация от ковид, и в каком режиме?



- В поликлинике продолжается вакцинация в плановом режиме. Темпы чуть снижены по сравнению с прошлым годом. Мы достигли целевого показателя коллективного иммунитета - как в коллективе, так и по населению - более 80%.



Существует ли сейчас выездная вакцинация?



- В основном вакцинация происходит в прививочном пункте поликлиники по предварительной записи. Также мы выезжаем на дом к тем, кто не может приехать, это люди-инвалиды, пожилые. Они обращаются в поликлинику, и мы выезжаем к ним на дом для вакцинации. Помимо этого мы выезжаем еще и на предприятия по заявкам.



В начале пандемии мы прививались двухкомпонентной вакциной «Спутник», затем через полгода прививались «Спутником Лайт» как бустерной вакциной. А что нужно делать через следующие полгода?



- Тем, кто ранее делал вакцинацию, прошёл полный курс вакцинации, рекомендуется ревакцинироваться любой из трех вакцин. Те, кто переболел, по временным методическим рекомендациям от декабря 2021 года рекомендуется ревакцинироваться через полгода, так как у них защитный уровень антител пока на максимуме, иммунитет достигнут.



Есть информация, что проводимая вакцинация не действует на штамм «омикрон». Что вы об этом думаете?



- Вирус «омикрон» очень сильно контагиозен, и он достаточно сильно мутировал по сравнению с вирусом SARS-CoV-2, поэтому он переносится легче, люди быстрее выздоравливают, период болезни составляет пять-семь дней. Тем не менее, рекомендуется вакцинироваться.



«Омикрон» переносится легко. Иногда он переносится бессимптомно. Как человеку понять, чем он переболел, и когда теперь ему нужно вакцинироваться?



- Симптомы вируса омикрона очень схожи с симптомами обычного респираторного заболевания, поэтому чтобы определить, чем вы действительно переболели, нужно сдать анализ на количественный результат антител. Если подтверждается, что вы болели новой коронавирусной инфекцией, вакцинацию или ревакцинацию лучше отложить. Если вы болели ОРВИ , и антитела не подтвердились, то я рекомендую вакцинироваться или ревакцинироваться любой вакциной.



Сейчас все результаты количественных антител выдаются по единой системе ВАU. Какой уровень можно считать защитным?



- Ни Министерство здравоохранения РФ, ни Всемирная организация здравоохранения не дают какой либо конкретной информации о том, какой защитный уровень антител защищает от вируса. Поэтому и орловские медики, и в целом российские считают, что защитный уровень антител составляет 500 ВАU.



Какой сегодня алгоритм прохождения вакцинации, он остался прежним?



- Да, алгоритм перед вакцинацией остаётся прежним и неизменным. Пациент приходит в поликлинику, проходит предварительный медицинский осмотр, заполняет анкету, выясняются возможные противопоказания к вакцинации, показания к вакцинации. При предварительном медицинском осмотре в диалоге врача и пациента решается, какой вакциной будет проводиться вакцинация. Затем в прививочном кабинете проводится процедура вакцинации.





Елена Литинская





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