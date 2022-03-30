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12:16, 30 марта 2022 года

Ученица Года-2022 Анна Бабкова: «Прежде всего, нужно дарить людям добро»

Орловская одиннадцатиклассница Анна Бабкова стала победителем муниципального этапа конкурса «Ученик года-2022». Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк встретилась с девушкой и узнала секреты победы.


Умница и красавица Анна Бабкова с лёгкостью может совмещать научный процесс с творческим. Результатом стала её победа в муниципальном этапе конкурса «Ученик года-2022».

Несколько лет назад Анна поддерживала своего друга, который тогда принимал участие в подобном конкурсе. Девушка настолько прониклась атмосферой, что точно решила попробовать самой.

На этот раз участникам нужно было пройти тест, представить визитную карточку, подискутировать и принять участие в диалоге, посвящённом 350-летию со дня рождения Петра Первого.

Анна Бабкова, ученица гимназии №16 г. Орла: «Мы разыгрывали диалог между представителем нашего времени и Петром Первым - о какой-то сфере его политики или личности».

По словам Анны, самым запоминающим испытанием стал мастер-класс, где участникам было предложено выйти из зоны комфорта. Наша героиня с лёгкостью смогла сделать так, чтобы все участники запели.

Как отмечают педагоги гимназии, конкуренция с каждым годом становится всё больше, поэтому участников готовят заранее, включают их в научную деятельность и предоставляют возможность раскрыться творчески.

Анна Савостикова, директор гимназии №16 г. Орла: «Конечно, мы работаем для учеников и ради учеников, чтобы они раскрывались, чтобы гимназия была вторым домом, и чтобы потом уже приводили к нам своих детей и внуков».

Елена Архипова, заместитель директора гимназии №16 г. Орла: «Очень большая помощь идет от родителей, потому что развивать таких детей начинают в раннем возрасте, и к этому причастны родители. Поэтому только совместно получается добиться таких результатов».

На вопрос – что помогло победить – Анна ответила: «Прежде всего, нужно дарить людям добро и заряжаться этим самостоятельно».

Впереди у Анны участие в региональном этапе конкурса, и если все получится, девушка будет представлять Орловщину на всероссийском уровне.


Юлия Опанасюк


 
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