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14:35, 30 марта 2022 года Орловец с осени запасся марихуаной и нажил проблемы с законом 48-летнему мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.





Мценские полицейские благодаря оперативной информации вскрыли факт хранения 48-летним жителем деревни Большая Каменка 136 граммов марихуаны, – сообщили в областном УМВД. Наркотик мужчина расфасовал по целлофановым пакетам, банкам и газетным сверткам. Амчанин рассказал, что дикорастущую коноплю нашел в ближайшей лесополосе еще осенью, сорвав растение для личного употребления.



На время расследования мужчина останется под подпиской о невыезде. За хранение наркотика в крупном размере ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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