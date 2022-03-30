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Главная » Новости

12:26, 30 марта 2022 года

Для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Донбассе, выделены гранты на обучение в РАНХиГС

Поступить можно будет и в московский вуз, и в региональные филиалы.


Семьи военнослужащих, принимающих участие в специальной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины, решено поддержать. Президентской Академией принято решение о предоставлении детям военнослужащих грантов на обучение в РАНХиГС как в Москве, так и в филиальной сети.

Гранты выделены на обучение по программам бакалавриата и специалиста и предоставляются на весь период обучения при условии наличия у поступающего минимального количества баллов для выбранной специальности. Все вопросы о поступлении данной категории абитуриентов можно уточнить в приемной комиссии Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС.

Павел Меркулов, и.о. директора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС: «На Орловскую область выделена квота в 10 человек, то есть 10 грантов. Общая квота Академией определенна, это больше 350 грантов. Мы будем смотреть - если в Орле есть лишние, а в Брянске не хватает, то мы им отдадим, эта квота вот такого плана».



Елизавета Капырина


 
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