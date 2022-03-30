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16:00, 30 марта 2022 года 162 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 52 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 108 143), госпитализировано 52 человека.



Накануне выписано 822 жителя региона. Умерло четыре пациента (с начала пандемии в области скончались 1 832 человека).





Артём Ежаков





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