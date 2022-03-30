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12:58, 30 марта 2022 года

В лагере «Ветерок» под Орлом разместили вынужденных переселенцев из Харьковской области

Для людей создали максимально комфортные условия. Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова посетила пункт временного размещения.


Сейчас в детском оздоровительном лагере «Ветерок» находятся 110 вынужденных переселенцев. Все из Харьковской области. Из них более 30 детей и подростков. Образовательный процесс восстановят в ближайшее время.

Оксана Сагина, директор детского оздоровительного лагеря «Ветерок»: «На территории нашего лагеря открыта группа детского сада, которую будут посещать семь дошкольников. 23 школьника будут посещать Оптушанскую школу».

Ольга Пилипенко, депутат Госдумы ФС РФ от фракции «Единая Россия»: «Министерством принято решение, правительство уже издало постановление, касающееся того, что выпускники украинские - из Донецка и Луганска - будут поступать без экзаменов в российские вузы на основе собеседования».

Денежный вопрос - по выплатам в размере 10 тысяч рублей - тоже решается.

Ольга Пилипенко, депутат Госдумы ФС РФ от фракции «Единая Россия»: «Деньги поступают через Ростовский фонд помощи, туда мы все перечисляем средства для поддержки беженцев. Списки наших гостей туда отправлены, карты выданы, ждём до конца недели - эти средства они должны получить на свои карты».

Беженцев из Мариуполя встретили в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».

Михаил Вдовин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»: «Такие вещи рассказывают, что с ними творили националисты, даже у меня, военного человека, слёзы на глаза наворачиваются. В такой ситуации бросить на произвол судьбы этих людей нельзя, мы всячески будем им помогать».

Анастасия Ефремова, жительница г. Мариуполь (Украина): «Нас оставили примерно с 2 марта без связи, без газа, без воды, без отопления, без всяческих коммуникаций. И мы были полностью отрезаны от мира. Мы не знали, что открыты зеленые коридоры, что по ним можно выходить».

Семья Ефремовых вырвалась чудом. В Орле поселились у родственников. «Единая Россия» помогла продуктами, одеждой и устроила второклассницу Машу в школу.


Юлия Сабельникова


 
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