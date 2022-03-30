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15:37, 30 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В лагере «Ветерок» под Орлом разместили вынужденных переселенцев из Харьковской области. Для людей создали максимально комфортные условия.



- Модный ответ санкциям. Российские производители одежды готовы к работе.



- Орловская одиннадцатиклассница Анна Бабкова стала победителем муниципального этапа конкурса «Ученик года-2022». В чём секреты победы?



- Планов - на 110 млн. рублей. Что планируют преобразить в поселке Стрелецком?



- Ловим солнце. В регионе представлен инвестпроект по строительству солнечных электростанций.



- Ледовые схватки - после заката. Команда, которая представит наш регион в Ночной Лиге в Сочи, уже известна.



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