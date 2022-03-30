Верховский район скоро станет самым солнечным в Орловской области

Региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения подвел итоги конкурсного отбора инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики.

Победу одержал проект компании ООО «Новотроицк Солар» по строительству солнечных электростанций (СЭС) суммарной установленной мощностью 10 МВт.



Реализация проекта запланирована на этот год на территории Верховского района. Объем привлеченных инвестиций в рамках стратегического соглашения с ПАО «Сбербанк» составит до 1,5 млрд. рублей. Инвестор провел предпроектные инженерно-геологические изыскания, и намерен в кратчайшие сроки начать работы по проектированию и строительству СЭС при активном взаимодействии с АО «Корпорация развития Орловской области».



«Проект строительства СЭС является якорным для региона в сфере возобновляемой энергетики. Это будут две солнечные электростанции по 5 мегаватт в Верховском районе, которые будут производить высокоэкологичную электроэнергию. Реализация этого инвестпроекта обеспечит высокотехнологичные рабочие места (80 мест на период строительства и 15 затем на постоянной основе), поступление платежей за аренду земельных участков, реализацию образовательных программ в области возобновляемой энергетики и энергосбережения, повысит налогооблагаемую базу», - отметил Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области.



Он также подчеркнул, что Корпорация развития Орловской области продолжает всесторонне поддерживать потенциальных и действующих инвесторов, предоставлять комплекс услуг по принципу единого окна и активно работать над привлечением новых инвестиций в регион.