среда 30.03.2022 16:04:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:45, 30 марта 2022 года

Верховский район скоро станет самым солнечным в Орловской области

Региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения подвел итоги конкурсного отбора инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики.


Победу одержал проект компании ООО «Новотроицк Солар» по строительству солнечных электростанций (СЭС) суммарной установленной мощностью 10 МВт.

Реализация проекта запланирована на этот год на территории Верховского района. Объем привлеченных инвестиций в рамках стратегического соглашения с ПАО «Сбербанк» составит до 1,5 млрд. рублей. Инвестор провел предпроектные инженерно-геологические изыскания, и намерен в кратчайшие сроки начать работы по проектированию и строительству СЭС при активном взаимодействии с АО «Корпорация развития Орловской области». 
 
«Проект строительства СЭС является якорным для региона в сфере возобновляемой энергетики. Это будут две солнечные электростанции по 5 мегаватт в Верховском районе, которые будут производить высокоэкологичную электроэнергию. Реализация этого инвестпроекта обеспечит высокотехнологичные рабочие места (80 мест на период строительства и 15 затем на постоянной основе), поступление платежей за аренду земельных участков, реализацию образовательных программ в области возобновляемой энергетики и энергосбережения, повысит налогооблагаемую базу», - отметил Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области.
 
Он также подчеркнул, что Корпорация развития Орловской области продолжает всесторонне поддерживать потенциальных и действующих инвесторов, предоставлять комплекс услуг по принципу единого окна и активно работать над привлечением новых инвестиций в регион.



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.