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15:51, 30 марта 2022 года В Орле пройдёт 1/32 плей-офф Ассоциации студенческого баскетбола За право пройти дальше по турниру будут бороться женская и мужская команда Орловского государственного университета.







Матчи пройдут 2 и 3 апреля на площадке вузовского спорткомплекса. Вход для зрителей свободный, с соблюдением масочного режима, заполняемость трибун – не более 50% от общего количества мест.



2 апреля в 16:30 девушки опорного вуза встретятся с командой Воронежского государственного технического университета, в 19:00 стартует матч мужских команд Орла и Нижнего Новгорода.



Фото: спортивный клуб ОрёлГУ





Анастасия Дорохова





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