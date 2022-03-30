В Орле пройдёт 1/32 плей-офф Ассоциации студенческого баскетбола

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15:51, 30 марта 2022 года
В Орле пройдёт 1/32 плей-офф Ассоциации студенческого баскетболаЗа право пройти дальше по турниру будут бороться женская и мужская команда Орловского государственного университета.
Матчи пройдут 2 и 3 апреля на площадке вузовского спорткомплекса. Вход для зрителей свободный, с соблюдением масочного режима, заполняемость трибун – не более 50% от общего количества мест.
2 апреля в 16:30 девушки опорного вуза встретятся с командой Воронежского государственного технического университета, в 19:00 стартует матч мужских команд Орла и Нижнего Новгорода.
Фото: спортивный клуб ОрёлГУ
Анастасия Дорохова