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15:53, 30 марта 2022 года Орловцы – призёры Чемпионата и Перевенства ЦФО по восточному боевому единоборству В активе нашей команды 17 наград.





Чемпионат и Первенство ЦФО России по виду спорта восточное боевое единоборство – кобудо прошли в Подольске. В соревнованиях приняли участие спортсмены Владимировской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Рязанской, Тульской, Московской областей и города Москва.



По итогам Чемпионата ЦФО в копилке наших спортсменов 2 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Золото завоевала команда девочек (Ефимова Юлия, Ефимова Елена, Дмитричева Елизавета) в дисциплине «ката командные с оружием», Данила Старых стал лучшим в дисциплине «кумитэ ниппон кэмпо», Сергей Пехтерев в этой же дисциплине стал третьим. Владимир Курский завоевал серебро в дисциплине «ката с оружием».



По итогам Первенства ЦФО в копилке наших спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали.



Фото предоставлено участниками





Анастасия Дорохова





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