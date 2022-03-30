среда 30.03.2022 16:05:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:53, 30 марта 2022 года

Орловцы – призёры Чемпионата и Перевенства ЦФО по восточному боевому единоборству

В активе нашей команды 17 наград.


Чемпионат и Первенство ЦФО России по виду спорта восточное боевое единоборство – кобудо прошли в Подольске. В соревнованиях приняли участие спортсмены Владимировской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Рязанской, Тульской, Московской областей и города Москва.

По итогам Чемпионата ЦФО в копилке наших спортсменов 2 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Золото завоевала команда девочек (Ефимова Юлия, Ефимова Елена, Дмитричева Елизавета) в дисциплине «ката командные с оружием», Данила Старых стал лучшим в дисциплине «кумитэ ниппон кэмпо», Сергей Пехтерев в этой же дисциплине стал третьим. Владимир Курский завоевал серебро в дисциплине «ката с оружием».

По итогам Первенства ЦФО в копилке наших спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали.

Фото предоставлено участниками


Анастасия Дорохова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.