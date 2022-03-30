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16:30, 30 марта 2022 года В Орле началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автодороги – 2022» Рабочие уже вышли на три объекта – ул. Ломоносова, Максима Горького и Карачевское шоссе.





В Орле возобновились работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация «Газ Ресурс» вышла на три городских объекта – ул. Ломоносова, Максима Горького и Карачевское шоссе. На первых двух участках продолжается фрезерование асфальтового полотна. Снятое покрытие будет переработано в асфальтогранулят, который традиционно используют для ремонта улиц частного сектора.



По четной стороне ул. Ломоносова, где будут пролегать тротуар и велодорожка, рабочие выкорчевывают пни. Взамен выпиленных деревьев появятся 102 остролистых клена, а также 2,4 тыс. кустов спиреи.



На Карачевском шоссе демонтирован бортовой камень. В скором времени здесь начнется фрезерование.



Основные работы начнутся с приходом стабильной плюсовой температуры, – сообщили в мэрии Орла.





Артём Ежаков





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