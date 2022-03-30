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16:48, 30 марта 2022 года В музее Тургенева открылась выставка «Аннибаловская клятва» Выставка приурочена к 170-летию со дня выхода в свет первого издания «Записок охотника».





В музее Тургенева открылась выставка «Аннибаловская клятва». Она приурочена к 170-летию со дня выхода в свет первого издания «Записок охотника» и 175-летию - первого очерка этого цикла «Хорь и Калиныч», который был напечатан в журнале «Современник».



Аннибаловская клятва означает решимость бороться до конца и не сдаваться врагу. Тургенев сам себе пообещал бороться с крепостным правом и сделал это своими литературными трудами. Очень громко о теме крепостничества заговорили после публикации «Записок охотника».



На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов: первое издание «Записок охотника» 1852 года, прижизненные издания сборника, переводы на иностранные языки, а также предметы крестьянского быта и одежды. Экспозицию дополняют иллюстрации известных художников 19-20 веков, карандашные зарисовки героев произведения.



Сам Тургенев писал, что «Записки охотника» стали его лептой, внесённой в сокровищницу русской литературы. И хотя он считал себя мягким человеком, но от данной в молодости клятвы не отступился.



Выставка продлится до 24 апреля.





Эва Стасюлевич





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