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17:27, 30 марта 2022 года Важно помочь вовремя На протяжении четырёх лет в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи реализуется федеральный проект «Современная школа» в рамках нацпроекта «Образование». Закуплено новое оборудование, специалисты службы сопровождения прошли обучение, разработан новый проект «ПРОродительство». Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Анны Вайсергисер.





В психолого-педагогический центр Татьяну Бондареву привела проблема - сын не выговаривал половины звуков. Ребенка обследовали. Предложили занятия с логопедом. Здесь говорят: есть только три составляющие успеха - педагог, родитель и ребёнок. Заинтересованность всех сторон дает колоссальные результаты. Татьяна Бондаренко, жительница г. Орла: «Значительные изменения, конечно, вижу, совсем другой ребенок. Специалисты, я считаю, тут вообще профессионалы. Мы занимаемся с дефектологом и психологом». Для каждого ребёнка создают индивидуальный путь развития - адаптивную программу. Пока ребята занимаются, родителям помогают понять и найти подход к своему особенному ребёнку. Дарья Новикова, жительница г. Орла: «После этих занятий у нас пошёл большой прогресс, занимаемся и с психологом - тоже есть прогресс. Идём вперед». Идут - строго под наблюдением специалистов. В центре можно получить ответ на любой вопрос по корректировки развития и воспитания ребёнка с особыми познавательными потребностями. Мария Золотухина, педагог-дефектолог Образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Орла: «В каждом конкретном случае мы разбираем именно то, что необходимо родителю, и по его запросам мы также пытаемся дать подробную консультацию». Наталья Зенкина, педагог-психолог Образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Орла: «Мне нравятся такие родители, которые уже в трёхлетках пытаются что-то увидеть и усомниться в своих способностях. И у таких родителей всё получится, потому что они поставили вопрос, они увидели проблему, и они начинают действовать». В центре, благодаря национальному проекту «Образование» и федеральному – «Современная школа», в этом году смогут получить консультацию 10 тысяч орловских пап и мам. В 2022-м проект получил новое направление – «ПРОродительство». Зоя Овчинникова, директор Образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Орла: «Было выделено 3 миллиона 130 тысяч 930 рублей на реализацию гранта. Основное направление это консультирование родителей. Дети могут быть самой разной категории, но мы за основу берем детей, у которых есть определенные проблемы». Для решения проблем разрабатывают чек-лист. Это своего рода маршрут для родителей и полная инструкция: что делать, куда обращаться, и где найти нужного специалиста?





Анна Вайсергисер





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