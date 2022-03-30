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18:02, 30 марта 2022 года

Праздник – в подарок

Представители орловских профсоюзов, спецназа, активисты Народного фронта и аниматоры орловского горпарка подготовили развлекательное шоу для детей Донбасса, живущих сейчас в центре «Юбилейный».


В детском оздоровительном лагере «Юбилейный» сейчас проживают 68 человек, приехавших на Орловщину из республик Донбасса. Представители орловских профсоюзов, спецназа, активисты Народного фронта и аниматоры орловского горпарка подготовили развлекательное шоу для детей. 
 
Полицейские провели спортивную программу «Зарядка со стражем порядка». Профсоюзы и ОНФ привезли гуманитарную помощь - продукты, средства гигиены, игрушки и одежду. Именно такой запрос сформировали сами переселенцы.
 
Елена Ветчинникова, главный специалист Федерации профсоюзов Орловской области: «Это одежда весеннего сезона, необходимая в настоящее время. К нам поступила заявка, и по заявке мы собирали в центре сбора гуманитарной помощи, который находится в отделении ОНФ».
 
До конца недели беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик получат выплаты – по 10 тысяч рублей на человека. Помогают им также с оформлением документов и трудоустройством.



Антон Киселёв


 
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