Праздник – в подарок

Представители орловских профсоюзов, спецназа, активисты Народного фронта и аниматоры орловского горпарка подготовили развлекательное шоу для детей Донбасса, живущих сейчас в центре «Юбилейный».

Полицейские провели спортивную программу «Зарядка со стражем порядка». Профсоюзы и ОНФ привезли гуманитарную помощь - продукты, средства гигиены, игрушки и одежду. Именно такой запрос сформировали сами переселенцы.

Елена Ветчинникова, главный специалист Федерации профсоюзов Орловской области: «Это одежда весеннего сезона, необходимая в настоящее время. К нам поступила заявка, и по заявке мы собирали в центре сбора гуманитарной помощи, который находится в отделении ОНФ».

До конца недели беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик получат выплаты – по 10 тысяч рублей на человека. Помогают им также с оформлением документов и трудоустройством.