Праздник – в подарок

|
|Главная » Новости
18:02, 30 марта 2022 года
Праздник – в подарокПредставители орловских профсоюзов, спецназа, активисты Народного фронта и аниматоры орловского горпарка подготовили развлекательное шоу для детей Донбасса, живущих сейчас в центре «Юбилейный».
В детском оздоровительном лагере «Юбилейный» сейчас проживают 68 человек, приехавших на Орловщину из республик Донбасса. Представители орловских профсоюзов, спецназа, активисты Народного фронта и аниматоры орловского горпарка подготовили развлекательное шоу для детей.
Полицейские провели спортивную программу «Зарядка со стражем порядка». Профсоюзы и ОНФ привезли гуманитарную помощь - продукты, средства гигиены, игрушки и одежду. Именно такой запрос сформировали сами переселенцы.
Елена Ветчинникова, главный специалист Федерации профсоюзов Орловской области: «Это одежда весеннего сезона, необходимая в настоящее время. К нам поступила заявка, и по заявке мы собирали в центре сбора гуманитарной помощи, который находится в отделении ОНФ».
До конца недели беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик получат выплаты – по 10 тысяч рублей на человека. Помогают им также с оформлением документов и трудоустройством.
Антон Киселёв