Дорогу – стартапам молодых. В Орле прошла IT-конференция

Яркие, оригинальные, смелые идеи достойны поддержки. Инновационные стартапы рассмотрели на конференции, организованной центром «Мой бизнес», представительством Фонда содействия инновациям и IT-кластером Орловской области.

Студенты технических специальностей, молодые предприниматели, работающие в IT-сфере и в области прогрессивного производства, обсудили на конференции судьбы инновационных стартапов, то есть своих идей, в которые готовы вкладываться.

Сергей Невструев, руководитель Центра кластерного развития Орловской области: «Суперинтересные стартапы в Орловской области на сегодняшний момент есть. Они касаются digital-инструментов. Есть ряд инструментов, которые закрылись для российского рынка, ими сейчас нет возможности пользоваться. И среди орловских предпринимателей IT-кластера есть те, кто создают аналоги с элементами инноваций».

Воплотить любую здравую идею можно даже начинающим, главное – освоить инструменты государственной поддержки, получить которую сегодня проще, чем когда-либо.

Анастасия Бестужева, экономический советник отдела сопровождения проектов Фонда содействия инновациям: «Запущены на этой неделе конкурсы, направленные на поддержку продукции в рамках импортозамещения с большими суммами грантов и с рядом смягчённых условий».

В день конференции наградили и победителей программы «Умник». В числе призёров 2021 года, получивших полмиллиона рублей на воплощение своего проекта, и 21-однолетний Александр Лансберг, автор ста научных публикаций и владелец 26 патентов. Его устройство, повышающее качество электроснабжения, уже внедряется на территории Орловской области.

Дерзкие идеи, уверенность в себе, энергия через край и поддержка государства - отличная база для создания технологий нового поколения в России.