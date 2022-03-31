Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Поддержка, внимание и забота. Орловщина продолжает помогать беженцам из Донбасса.





- Умница и красавица. Орловская ученица года раскрыла секрет победы в конкурсе.





- Культурное обновление. Нацпроект «Культура» направлен на село.





- Будущее IT-сферы – за молодыми стартаперами.



