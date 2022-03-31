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8:19, 31 марта 2022 года Орёлстат сообщил о повышении уровня зарплат в регионе Территориальный орган службы статистики публикует январский отчёт об оплате труда на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях Орловщины.







Орёлстат опубликовал отчёт об оплате труда на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях Орловщины за январь текущего года. Из него следует, что в первый месяц 2022 года средняя зарплата в регионе составляла 34,6 тыс. рублей, что на 14,6% больше, чем в январе 2021-го. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, за отчётный период выросла 4,7%. Средний размер зарплат в подробной разбивке: в финансовой и страховой деятельности – 47,2 тыс. рублей, транспортировке и хранении – 40 тыс., обеспечении электроэнергией, газом и паром – 37,6 тыс., обрабатывающих производствах – 37,1 тыс., госуправлении – 36,6 тыс., оптовой и розничной торговле – 35,7 тыс., сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 35,1 тыс., в области здравоохранения и соцуслуг – 33 тыс., строительстве – 32,8 тыс., образовании – 29 тыс., в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 28,5 тыс. рублей.





Артём Ежаков





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