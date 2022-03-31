четверг 31.03.2022 09:55:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

8:19, 31 марта 2022 года

Орёлстат сообщил о повышении уровня зарплат в регионе

Территориальный орган службы статистики публикует январский отчёт об оплате труда на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях Орловщины.


Орёлстат опубликовал отчёт об оплате труда на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях Орловщины за январь текущего года. Из него следует, что в первый месяц 2022 года средняя зарплата в регионе составляла 34,6 тыс. рублей, что на 14,6% больше, чем в январе 2021-го. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, за отчётный период выросла 4,7%.
 
Средний размер зарплат в подробной разбивке: в финансовой и страховой деятельности – 47,2 тыс. рублей, транспортировке и хранении – 40 тыс., обеспечении электроэнергией, газом и паром – 37,6 тыс., обрабатывающих производствах – 37,1 тыс., госуправлении – 36,6 тыс., оптовой и розничной торговле – 35,7 тыс., сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 35,1 тыс., в области здравоохранения и соцуслуг – 33 тыс., строительстве – 32,8 тыс., образовании – 29 тыс., в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 28,5 тыс. рублей.



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.